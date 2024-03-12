В Заречном Масленицу отметят на традиционном месте

12.03.2024 | 11:04

В воскресенье, 17 марта, масленичные гулянья в Заречном пройдут в центральном парке «Заречье». По словам организаторов, об этом попросили горожане.

Ранее возможности устраивать там праздник не было сначала из-за реконструкции, потом из опасения повредить покрытие площадки тяжелой техникой при установке масленичного столба.

«В этом году нашли решение. Праздник будет на своем традиционном месте, в парке. Столбы для взрослых и для детей установят на асфальтированной площадке рядом с перголами (между центральным полем и зданием администрации), а театрализованное представление и традиционные конкурсы развернутся на поле», - рассказала «Городу Z» заместитель главы администрации Заречного Ирина Сизова.

Праздник начнется в 11:00. Покорение призового столба намечено на 14:00, сожжение чучела Масленицы - на 15:00.

В Пензе народные гулянья пройдут сразу на нескольких площадках: в парке им. Белинского, Детском парке, Комсомольском парке и зоопарке. Во сколько начнется веселье и когда будут жечь чучела, можно узнать здесь.