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В стране и мире

В России захотели дать право пожарным таранить автомобили

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Депутат Госдумы Сергей Колунов захотел дать право пожарным таранить автомобили при необходимости. Письмо с соответствующим предложением он направит правительству России 31 августа. Об этом со ссылкой на пресс-службу парламентария пишет РИА Новости.

Речь идет о ситуациях, когда машины мешают при подъезде к горящим объектам. Компенсации за повреждения транспортных средств, считает Колтунов, в таких случаях будут возможны через страховые компании в общем порядке, но ответственность — на владельцах автомобилей.

«Такие автомобилисты должны понять, что они не имеют права закрывать проезд пожарным машинам и ставить под угрозу жизни и здоровье жильцов прилегающих к дороге домов», — заявил депутат.

Колтунов отметил, что в настоящее время законом предусмотрено понятие «крайней необходимости», дающее пожарным право таранить автомобили на своем пути, но на практике они им не пользуются, так как боятся юридических последствий.

28 августа в жилом доме в подмосковном Красногорске произошел пожар. Сначала его площадь составляла 300 квадратных метров, но позже увеличилась до тысячи. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из дома 30 человек, среди них пять детей.

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Источник — lenta.ru
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