Жителей региона приглашают выбрать объекты для благоустройства

11.03.2024 | 20:44

Губернатор Олег Мельниченко пригласил жителей Пензенской области посетить пункты голосования и принять участие в выборе новых общественных пространств, которые требуют благоустройства. Соответствующее обращение он разместил на своих страницах в соцсетях.

«С 15 по 17 марта у вас будет возможность отдать свой голос за благоустройство любимого места отдыха в одном из пунктов», - сообщил глава региона.

Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Пензенской области благоустроили уже 665 общественных пространств.

В этом году в программе участвует 51 объект. Пенза выставила 19, в их числе парк им. Белинского (вход со стороны ул. Лермонтова), сквер за дворцом единоборств «Воейков», сквер Дружбы, сквер им. В. В. Тарасова (в районе ул. Карпинского, 45), Привокзальная площадь, сквер «Пионерский», ПКиО «Комсомольский» и др. С полным списком можно ознакомиться здесь.

В Кузнецке на рейтинговое голосование за благоустройство выдвинули 10 объектов, в Заречном - 5. Они перечислены здесь.

Сердобск заявил 6 территорий; Каменка, Нижний Ломов и Никольск - по 3, а Мокшан - 2. Список размещен здесь.

Территории, которые наберут наибольшее число голосов, благоустроят в 2025 году на федеральные деньги.