В Кузнецке для благоустройства предложили 10 зон, в Заречном - 5

22.02.2024 | 14:08

В Кузнецке на рейтинговое голосование за благоустройство в этом году выдвинули 10 объектов, а в Заречном - 5. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщил начальник управления благоустройства областного министерства ЖКХ и ГЗН Евгений Михалев.

В Кузнецке на благоустройство претендуют:

- сквер между домами № 1 на ул. Приборостроителей и № 2 на ул. Тухачевского в Западном микрорайоне;

- сквер на пересечении улиц Стекловской и Кирова, прилегающий к дому № 90 на Стекловской;

- территория напротив здания управления образования (II этап);

- пешеходная тропа от ул. Московской до 5-й Линии (с обустройством смотровой площадки в верхней ее точке);

- территория ул. Городок Дружба между домами № 4 и 5 (с обустройством детской площадки и зоны отдыха);

- детская спортивная площадка на ул. Минской (в районе школы № 8);

- стела на въезде в Кузнецк со стороны Алексеевского шоссе;

- «Аллея новорожденных» на ул. Ленина - ул. Пролетарской вдоль детской больницы;

- пересечение ул. Строителей и ул. Республики (установка памятного знака и благоустройством прилегающей территории);

- район Ленинского проезда (обустройство детской игровой и спортивной площадки).

В Заречном в голосовании примут участие земельные участки на Ахунской, 21а, проспекте Мира, 42а, Братской, 20а, Восточной, 4, 6, 8, и у школы № 222.

Рейтинговое голосование состоится весной. Территорию, которая наберет наибольшее число голосов, благоустроят в 2025 году на федеральные средства.