Сетевое издание|18+|Четверг|22 фев 2024|16:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе назвали претендентов на благоустройство в 2025 году

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе определили, какие общественные пространства будут участвовать в рейтинговом голосовании за благоустройство. Оно состоится весной.

Территорию, которая наберет наибольшее число голосов, благоустроят в 2025 году на федеральные средства.

«В текущем году в онлайн-голосовании будет участвовать 51 объект в 8 населенных пунктах региона: Пензе, Кузнецке, Заречном, Сердобске, Каменке, Нижнем Ломове, Никольске и Мокшане», - сообщил начальник управления благоустройства областного министерства ЖКХ и ГЗН Евгений Михалев на брифинге в четверг, 22 февраля.

Пенза выставила для голосования 19 проектов. «В настоящее время все объекты загружены на платформу обратной связи (pos.gosuslugi.ru). На данный момент они проходят модерацию», - уточнил Евгений Михалев.

Жители областного центра будут выбирать между следующими территориями:

- парк им. В. Г. Белинского (вход со стороны ул. Лермонтова);

- сквер за дворцом единоборств «Воейков» (ул. 40 лет Октября, 22Б);

- сквер Дружбы (в районе ул. Дружбы, 23, 6, 9, 1);

- сквер им. В. В. Тарасова (в районе ул. Карпинского, 45);

- Привокзальная площадь (в районе железнодорожного вокзала станции Пенза-I);

- сквер «Пионерский» (в районе площади Победы, 1, ул. Пионерской, 2, 4);

- ПКиО «Комсомольский» (ул. Гагарина, 6);

- набережная реки Суры (в районе перекрестка ул. Урицкого и Бакунинского моста);

- сквер Студенческих отрядов (ул. Беляева);

- сквер «Могилевский дворик»;

- Тропа здоровья (от ул. Красной до ул. Попова);

- сквер им. В. Г. Белинского (в районе ул. Московской, 89, Театрального проезда, 2, ул. Володарского, 69в);

- сквер «Химмаш» (в районе ул. Г. Титова, 5);

- сквер «40 лет Победы» (в районе ул. Рахманинова, 53),

- сквер около дизельного завода (в районе ул. Калинина, 126а, 128а);

- лестничный марш от памятника Первопоселенцу до Спасо-Преображенского мужского монастыря (в районе ул. Спасо-Преображенской, 6);

- сквер на ул. Терновского (в районе школы № 59 на ул. Вадинской, 9а);

- сквер «Семейный» (в районе ул. Антонова, 48);

- общественная территория в районе пр-та Строителей, 89-91.

Некоторые жители Пензы считают голосование за общественные территории для благоустройства нечестным из-за того, что в нем одновременно присутствуют крупные и мелкие объекты.

Так, на Южной Поляне сквер перед дизельным заводом не благоустроен, и в 2021 году он входил в число 25 зон в Пензе, которые участвовали в рейтинговом голосовании. Однако большинство горожан предпочли преобразование набережной Суры в районе моста Дружбы.

А в 2022-м и 2023-м побеждал парк им. Белинского. В прошлом году там был благоустроен участок от входной группы со стороны улицы Карла Маркса до планетария. В этом приступят ко второму этапу - территории от планетария в сторону танцплощадки.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте