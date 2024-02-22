В Пензе назвали претендентов на благоустройство в 2025 году

В Пензе определили, какие общественные пространства будут участвовать в рейтинговом голосовании за благоустройство. Оно состоится весной.
Территорию, которая наберет наибольшее число голосов, благоустроят в 2025 году на федеральные средства.
«В текущем году в онлайн-голосовании будет участвовать 51 объект в 8 населенных пунктах региона: Пензе, Кузнецке, Заречном, Сердобске, Каменке, Нижнем Ломове, Никольске и Мокшане», - сообщил начальник управления благоустройства областного министерства ЖКХ и ГЗН Евгений Михалев на брифинге в четверг, 22 февраля.
Пенза выставила для голосования 19 проектов. «В настоящее время все объекты загружены на платформу обратной связи (pos.gosuslugi.ru). На данный момент они проходят модерацию», - уточнил Евгений Михалев.
Жители областного центра будут выбирать между следующими территориями:
- парк им. В. Г. Белинского (вход со стороны ул. Лермонтова);
- сквер за дворцом единоборств «Воейков» (ул. 40 лет Октября, 22Б);
- сквер Дружбы (в районе ул. Дружбы, 23, 6, 9, 1);
- сквер им. В. В. Тарасова (в районе ул. Карпинского, 45);
- Привокзальная площадь (в районе железнодорожного вокзала станции Пенза-I);
- сквер «Пионерский» (в районе площади Победы, 1, ул. Пионерской, 2, 4);
- ПКиО «Комсомольский» (ул. Гагарина, 6);
- набережная реки Суры (в районе перекрестка ул. Урицкого и Бакунинского моста);
- сквер Студенческих отрядов (ул. Беляева);
- сквер «Могилевский дворик»;
- Тропа здоровья (от ул. Красной до ул. Попова);
- сквер им. В. Г. Белинского (в районе ул. Московской, 89, Театрального проезда, 2, ул. Володарского, 69в);
- сквер «Химмаш» (в районе ул. Г. Титова, 5);
- сквер «40 лет Победы» (в районе ул. Рахманинова, 53),
- сквер около дизельного завода (в районе ул. Калинина, 126а, 128а);
- лестничный марш от памятника Первопоселенцу до Спасо-Преображенского мужского монастыря (в районе ул. Спасо-Преображенской, 6);
- сквер на ул. Терновского (в районе школы № 59 на ул. Вадинской, 9а);
- сквер «Семейный» (в районе ул. Антонова, 48);
- общественная территория в районе пр-та Строителей, 89-91.
Некоторые жители Пензы считают голосование за общественные территории для благоустройства нечестным из-за того, что в нем одновременно присутствуют крупные и мелкие объекты.
Так, на Южной Поляне сквер перед дизельным заводом не благоустроен, и в 2021 году он входил в число 25 зон в Пензе, которые участвовали в рейтинговом голосовании. Однако большинство горожан предпочли преобразование набережной Суры в районе моста Дружбы.
А в 2022-м и 2023-м побеждал парк им. Белинского. В прошлом году там был благоустроен участок от входной группы со стороны улицы Карла Маркса до планетария. В этом приступят ко второму этапу - территории от планетария в сторону танцплощадки.
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