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Общество

Райцентры Пензенской области заявили зоны на благоустройство

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Сердобск заявил на весеннее голосование за благоустройство 6 территорий; Каменка, Нижний Ломов и Никольск - по 3, а Мокшан - 2. Объекты, которые победят, приведут в порядок в 2025 году на федеральные средства.

Голосовать смогут жители региона старше 14 лет, напомнил в четверг, 22 февраля, начальник управления благоустройства областного министерства ЖКХ и ГЗН Евгений Михалев.

Жители Сердобска будут выбирать между следующими объектами:

- пешеходная зона на ул. Лесной;

- парк Победы на ул. М. Горького;

- сквер Десантников на Нагорной площади;

- мемориал «Вечный огонь» на ул. Ленина;

- сквер Пограничников на ул. М. Горького;

- парковая зона на ул. Ленина.

В Каменке на благоустройство претендуют:

- пешеходная зона на ул. Садовой;

- пешеходная зона на ул. Ворошилова;

- сквер Тружеников тыла с прилегающей территорией (ул. Чернышевского, 5).

В Нижнем Ломове в голосовании примут участие:

- сквер на ул. Сергеева (район кафе «Астра»);

- сквер на ул. Сергеева (район кафе «Минутка» и дома № 88);

- общественная территория на ул. Сергеева (от кафе «Минутка» до ледового дворца спорта «Черемушки» им. В. К. Бочкарева).

В Мокшане на выбор даны:

- сквер и аллея Трудовой славы (ул. Советская, 34а);

- участок ул. Пензенской у музея А. Г. Малышкина.

В Никольске на благоустройство заявлены:

- территория у обелиска воинской славы на ул. Комсомольской;

- сквер на ул. Белинской;

- сквер на ул. Ленина.

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