Райцентры Пензенской области заявили зоны на благоустройство

Сердобск заявил на весеннее голосование за благоустройство 6 территорий; Каменка, Нижний Ломов и Никольск - по 3, а Мокшан - 2. Объекты, которые победят, приведут в порядок в 2025 году на федеральные средства.
Голосовать смогут жители региона старше 14 лет, напомнил в четверг, 22 февраля, начальник управления благоустройства областного министерства ЖКХ и ГЗН Евгений Михалев.
Жители Сердобска будут выбирать между следующими объектами:
- пешеходная зона на ул. Лесной;
- парк Победы на ул. М. Горького;
- сквер Десантников на Нагорной площади;
- мемориал «Вечный огонь» на ул. Ленина;
- сквер Пограничников на ул. М. Горького;
- парковая зона на ул. Ленина.
В Каменке на благоустройство претендуют:
- пешеходная зона на ул. Садовой;
- пешеходная зона на ул. Ворошилова;
- сквер Тружеников тыла с прилегающей территорией (ул. Чернышевского, 5).
В Нижнем Ломове в голосовании примут участие:
- сквер на ул. Сергеева (район кафе «Астра»);
- сквер на ул. Сергеева (район кафе «Минутка» и дома № 88);
- общественная территория на ул. Сергеева (от кафе «Минутка» до ледового дворца спорта «Черемушки» им. В. К. Бочкарева).
В Мокшане на выбор даны:
- сквер и аллея Трудовой славы (ул. Советская, 34а);
- участок ул. Пензенской у музея А. Г. Малышкина.
В Никольске на благоустройство заявлены:
- территория у обелиска воинской славы на ул. Комсомольской;
- сквер на ул. Белинской;
- сквер на ул. Ленина.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀