В Земетчинскую районную больницу привезли новый лифт

06.03.2024 | 12:59

В Земетчинскую районную больницу доставили новый лифт для перевозки пациентов на каталках и маломобильных граждан. Его установят в здании терапевтического корпуса, где подъемник долгое время не функционировал.

Новый лифт отличает большая грузоподъемность и увеличенные размеры дверных проемов. Внутри предусмотрены поручни. 6 млн рублей на ремонт шахты и установку лифта выделяет региональный бюджет.

«Благодаря запланированному ремонту, после которого будет установлен новый лифт, будет легче и быстрее доставлять пациентов, ведь большинство из них пожилые граждане, на процедуры и на прием к врачам, которые находятся выше первого этажа», - отметил главный врач больницы Александр Жангазинов.

В минздраве уточнили, что установка лифта запланирована в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт объектов собственности Пензенской области и муниципальных образований Пензенской области» госпрограммы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области».

В земетчинской больнице также капитально ремонтируют здание инфекционного корпуса. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделили 45 млн рублей. Работы должны быть закончены в сентябре.