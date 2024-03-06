Пешеходные переходы у 5 школ Пензы не соответствуют госстандартам

В Пензе сотрудники прокуратуры попросили управление ЖКХ города устранить нарушения, которые нашли в организации пешеходных переходов рядом с пятью школами.
Стандартам безопасности не соответствуют зебры у школы № 75/62, гимназии № 53, лицея № 55, школ № 60 и 65/23.
«Отсутствует горизонтальная дорожная разметка, на щитах дорожных знаков нет световозвращающей флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета, имеются дефекты покрытия проезжей части, отсутствует тротуар», - перечислила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Начальнику управления ЖКХ города внесли представление.
«Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Устранение выявленных нарушений поставлено на контроль прокуратуры района», - добавила Светлана Артамонова.
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