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Общество

Пешеходные переходы у 5 школ Пензы не соответствуют госстандартам

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В Пензе сотрудники прокуратуры попросили управление ЖКХ города устранить нарушения, которые нашли в организации пешеходных переходов рядом с пятью школами.

Стандартам безопасности не соответствуют зебры у школы № 75/62, гимназии № 53, лицея № 55, школ № 60 и 65/23.

«Отсутствует горизонтальная дорожная разметка, на щитах дорожных знаков нет световозвращающей флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета, имеются дефекты покрытия проезжей части, отсутствует тротуар», - перечислила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Начальнику управления ЖКХ города внесли представление.

«Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Устранение выявленных нарушений поставлено на контроль прокуратуры района», - добавила Светлана Артамонова.

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