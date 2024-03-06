Пензенцы могут докупить недостающие пенсионные баллы и стаж

06.03.2024 | 08:55

Россияне, которым не хватает трудового стажа и пенсионных баллов для назначения пенсии, могут их докупить.

Об этом «Газете.Ru» рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Можно ли докупить пенсионные баллы? Да, можно, но не все. Нельзя в полном объеме купить пенсионные баллы. Докупить можно, если там не хватает одного-двух лет стажа, ну не больше половины», - сообщила она.

Светлана Бессараб отметила, что каждый год цена меняется. За прошлый год россияне могли приобрести не более 8,12 пенсионного балла за 340 тысяч рублей.

По словам парламентария, если потенциальному пенсионеру не хватает денег, ему могут помочь дети и другие родственники.

В 2024 году на пенсию выходят женщины в возрасте 58 лет (1966 года рождения) и мужчины в возрасте 63 лет (1961 года рождения). Они получат страховую пенсию, если у них накоплено 15 лет трудового стажа и минимум 28,2 пенсионного балла.