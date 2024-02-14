Медикам в Пензенской области собираются повысить зарплату

14.02.2024 | 19:05

С 1 марта размер заработной платы медиков в малых городах и селах повысится. Такое предложение в среду, 14 февраля, озвучил Президент России Владимир Путин.

Увеличение заработка ждет медиков, которые работают в малых городах, районных центрах и селах.

«При этом обратить особое внимание необходимо на поддержку врачей по наиболее востребованным направлениям, а также работников районных и участковых больниц», - отметил Путин во время пленарной сессии форума будущих технологий.

Его слова приводит издание РИА Новости.

По словам главы государства, врачи, которые трудятся в городах с населением от 50 000 до 100 000 человек, будут дополнительно, помимо базовой зарплаты, получать 29 000 рублей, средний медперсонал - 13 000 рублей.

В населенных пунктах, где живет менее 50 000 человек, врачам дополнительно ежемесячно станут выплачивать 50 000 рублей, а медработникам среднего звена - 30 000 рублей.

«Понятно, что для реализации таких решений потребуется время для подготовки нормативной базы. Я прошу правительство завершить такую работу в короткие сроки, чтобы уже с 1 апреля медицинские работники начали получать повышенные выплаты за март, как бы задним числом», - добавил Путин.

Известно, что в 2023 году для врачей, медицинских работников среднего звена и санитаров ввели ежемесячные дополнительные выплаты в размере от 4 000 до 18 500 рублей.