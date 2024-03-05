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Общество

На одном из перекрестков в Пензе отказались устанавливать камеры

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Некоторые пензенцы высказывают недовольство по поводу установки на дорогах комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. Есть и такие, кто, наоборот, просит чиновников об этом, но получает отказ.

Так, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился читатель, проживающий на Окружной.

«Когда установят камеры, фиксирующие нарушения ПДД, на примыкании Воронова и Ново-Тамбовской? Из-за нарушения правил часто возникают аварийные ситуации. На днях несколько машин улетели в сугроб не просто так! Приструните рублем нарушителей - и сразу ПДД вспомнят», - написал горожанин.

Его просьба была направлена в ГБУ «Безопасный регион». Во вторник, 5 марта, оттуда пришел ответ, в котором со ссылкой на ГИБДД обосновывается отказ в установке камер.

«По итогам проведенного анализа аварийности установлено, что участок автомобильной дороги, расположенный на пересечении проезжих частей улиц Воронова и Ново-Тамбовской, не является очагом аварийности и местом концентрации ДТП. Таким образом, установка на данном участке комплексов фиксации административных правонарушений, работающих в автоматическом режиме, является нецелесообразной», - говорится в документе, подписанном врио начальника УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области Олегом Барковским.

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