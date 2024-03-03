Сетевое издание|18+|Воскресенье|3 мар 2024|16:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области в весенний праздник обещают снегопады

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В ночь на понедельник, 4 марта, в Пензенской области местами ожидается мороз до -19 градусов. Синоптики Приволжского гидрометеоцентра обещают переменную облачность, преимущественно без осадков.

Днем будет -2…+3, южный ветер с порывами 6-11 м/с. Солнце скроет облачность, но осадков метеорологи не ожидают.

Во вторник и среду днем прогнозируется около -1…-2 градусов, ночью термометр покажет -9…-11. Переменная облачность, без осадков.

В четверг похолодает до -5 градусов днем. В пятницу тоже мороз до -5, синоптики ожидают небольшой снегопад. Ночью -13…-15 градусов.

В выходные днем -1…-3 градуса, облачно, местами небольшой снег. Ночью мороз -6…-9.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте