В Пензенской области в весенний праздник обещают снегопады

03.03.2024 | 16:28

В ночь на понедельник, 4 марта, в Пензенской области местами ожидается мороз до -19 градусов. Синоптики Приволжского гидрометеоцентра обещают переменную облачность, преимущественно без осадков.

Днем будет -2…+3, южный ветер с порывами 6-11 м/с. Солнце скроет облачность, но осадков метеорологи не ожидают.

Во вторник и среду днем прогнозируется около -1…-2 градусов, ночью термометр покажет -9…-11. Переменная облачность, без осадков.

В четверг похолодает до -5 градусов днем. В пятницу тоже мороз до -5, синоптики ожидают небольшой снегопад. Ночью -13…-15 градусов.

В выходные днем -1…-3 градуса, облачно, местами небольшой снег. Ночью мороз -6…-9.