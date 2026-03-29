30 марта планируются отключения света в поселке Заря-2 и Терновке

В понедельник, 30 марта, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в поселке Заря-2 и Терновке.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Анисовая, 2-7, 9, 10-16, 18-48, 50, 52, 54, 56;

- ул. Игристая, 1-7, 9-19, 21, 21а, 22, 22а, 22Б, 23а, 24-26, 34, 36, стр. 39, уч. 97,

з/у 26Б;

- ул. Медовая, 7-23 (нечетные), 37, 39;

- ул. Медовая/Анисовая, 41;

- ул. Фруктовая/Медовая, 1/45;

- ул. Фруктовая, 5, 7, 9, 13, 19, 21, 23, 29-51 (нечетные), 55, 59, 61, 63;

- Заря-2, мкр-н № 9, стр.: 71, 108.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Гомельская, 1-6, 8, 10-33, 35-57 (нечетные);

- ул. Нагорная, 1-26, 28;

- Нагорный пр-д, 1-6, 8-18 (четные);

- ул. Петровская, 70;

- ул. Сухумская, 2-12 (четные), 13-72;

- Сухумский пр-д, 1-27 (нечетные);

- ул. Терновского, 211-237 (нечетные);

- 5-й пр-д Терновского, 1-19.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.