Губернатор сообщил об открытии бассейна в селе Неверкино

Общество

Печать
Max

В селе Неверкино открыли отремонтированный бассейн. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Спорткомплексу в прошлом году исполнилось 10 лет, обновление было необходимо. Привели в порядок чашу бассейна и душевые», - написал он в своем канале в MAX.

Возобновились занятия по плаванию для школьников. По словам главы региона, в рамках проекта «Учусь плавать» сюда на автобусах приезжают ежегодно около 130 ребят из 9 образовательных учреждений Неверкинского района.

В том же спорткомплексе тренируются 30 учащихся детско-юношеской спортивной школы.

«В прошлом году мы отремонтировали кровлю бассейнов в Лунино, Белинском, Земетчино. Провели огнезащитную обработку металлоконструкций спортивно-оздоровительного комплекса в Городище. Установили новую систему очистки воды в бассейне в Башмаково», - перечислил Олег Мельниченко.

По его словам, на очереди - ремонт в спорткомплексах Каменки, Колышлея, Мокшана, села Лопатино, Пачелмы и Нижнего Ломова.

«Жители Пензенской области любят спорт, нужно обеспечивать достойные условия для занятий», - отметил глава региона.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
бассейн неверкино ремонт
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!