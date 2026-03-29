Губернатор сообщил об открытии бассейна в селе Неверкино

В селе Неверкино открыли отремонтированный бассейн. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Спорткомплексу в прошлом году исполнилось 10 лет, обновление было необходимо. Привели в порядок чашу бассейна и душевые», - написал он в своем канале в MAX.

Возобновились занятия по плаванию для школьников. По словам главы региона, в рамках проекта «Учусь плавать» сюда на автобусах приезжают ежегодно около 130 ребят из 9 образовательных учреждений Неверкинского района.

В том же спорткомплексе тренируются 30 учащихся детско-юношеской спортивной школы.

«В прошлом году мы отремонтировали кровлю бассейнов в Лунино, Белинском, Земетчино. Провели огнезащитную обработку металлоконструкций спортивно-оздоровительного комплекса в Городище. Установили новую систему очистки воды в бассейне в Башмаково», - перечислил Олег Мельниченко.

По его словам, на очереди - ремонт в спорткомплексах Каменки, Колышлея, Мокшана, села Лопатино, Пачелмы и Нижнего Ломова.

«Жители Пензенской области любят спорт, нужно обеспечивать достойные условия для занятий», - отметил глава региона.