Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 30 марта

Общество

Печать
Max

30 марта в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на понедельник уличные термометры покажут -1...+4 градуса, днем ртутные столбики поднимутся до +9...+14, местами воздух разогреется до +19.

К ночи на вторник похолодает до 0...+5 градусов.

На протяжении суток ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 7-12 м/с.

В народном календаре 30 марта - Андрей Теплый. Если в этот день ручьи шли широко, ждали большого половодья. Ясное небо предвещало жару летом, а дождь или снег - урожайный год.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!