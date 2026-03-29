Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 30 марта

30 марта в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на понедельник уличные термометры покажут -1...+4 градуса, днем ртутные столбики поднимутся до +9...+14, местами воздух разогреется до +19.

К ночи на вторник похолодает до 0...+5 градусов.

На протяжении суток ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 7-12 м/с.

В народном календаре 30 марта - Андрей Теплый. Если в этот день ручьи шли широко, ждали большого половодья. Ясное небо предвещало жару летом, а дождь или снег - урожайный год.