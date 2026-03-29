В областном онкодиспансере запустили новое оборудование

Линейку оборудования клинико-диагностической лаборатории областного онкодиспансера пополнил гематологический анализатор HemaLit-3000.

Он предназначен для проведения исследований крови по 21 параметру с построением 3 гистограмм. Аппарат отличается увеличенной производительностью, отметили в областном минздраве.

«Новый автоматизированный гематологический анализатор позволяет проводить до 60 тестов в течение часа. Прибор осуществляет автоматический подсчет форменных элементов биологических проб, отличающийся предельной точностью в сравнении с визуальной оценкой образцов», - рассказала заведующая лабораторией Людмила Журавлева.

По ее словам, весь процесс занимает не более 1 минуты. Участие медработника минимально, риск ошибки из-за человеческого фактора сводится к нулю.

Кроме того, в ПЦР-лаборатории диспансера начали применять метод молекулярной диагностики, позволяющий быстро выявить патогенные микроорганизмы и генетические мутации.

Благодаря новейшему оборудованию пациентам с болезнями крови и органов пищеварения теперь не придется ждать результатов анализов 2 месяца. Сроки сократились до 7-10 дней.