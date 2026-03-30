Стало известно, где в Пензе отключат свет 31 марта

Во вторник, 31 марта, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Терновке, Райках, на улицах Громова и Ладожской.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Волжская, 2а, 5/32, 7, 8;

- ул. Галетная, 13, 15, 17, 31-41 (нечетные), 42-52, 54-68 (четные), 72-88 (четные);

- 1-й Галетный пр-д, 3-8; 2-й Галетный пр-д, 6, 8; 3-й Галетный пр-д, 3-8, 10Б, 11/14, 13; 4-й Галетный пр-д, 3, 4, 6, 8, 10; 5-й Галетный пр-д, 3-6, 8; 6-й Галетный пр-д, 3, 4;

- ул. Индустриальная, 50а, 52, 56, 58, 60-76, 78-80, 80а, 82-91;

- Индустриальный пр-д, 1/27, 2-10, 12, 12а, 14;

- ул. Стрелочная, 11, 17-27 (нечетные), 35, 35а;

- ул. Токарная, 20, 22, 24, 26, 27/21, 29/18, 31, 35, 37, 39;

- 1-й Токарный пр-д, 1, 3-6, 20, 22, 23-31, 33-36, 38-40, 41-49 (нечетные).

С 8:30 до 16:30 электричество перестанут подавать в дома № 133 и 133а на Ладожской.

С 13:00 до 15:30 света не будет по адресам:

- ул. Громова, 1-8, 11, 13-18;

- ул. Карпинского, 84, 86, 88, 92-138 (четные), 142, 144, 146, 148;

- ул. Мотоциклетная, 45-65 (нечетные), 66-92, 94-103, 106-112, 114-138, 140;

- Мотоциклетный пр-д, 2-14, 16-27, 29, 31-34, 36;

- Мотоциклетный пер., 3-5, 8-11, 13, 15, 18, 20, к/н 696;

- ул. Средняя, 38, 40, 41/57, 42, 43, 45, 47, 49, 51;

- ул. Средняя/Мотоциклетная, 36/59;

- Строительный пер., 4Б, 6;

- ул. Тимирязева, 77-79, 81-88, 90-104, 106-120, 122-126 (четные);

- пр-д Тимирязева, 1-17, 19, 21-37 (нечетные);

- пер. Тимирязева, 1, 3-6, 8, 8а, 11, 13-16, 18, 20;

- 2-й пр-д Яблочкова, 8-14 (четные), 15-25, 27-31 (нечетные).

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.