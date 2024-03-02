В Пензенской области началась подготовка дорог к паводку

02.03.2024 | 13:59

Подготовка автодорог регионального и муниципального значения к пропуску талых вод обсудили на совещании в пятницу, 1 марта, в селе Засечном Пензенского района.

Встречу провел министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев. Участие приняли представители органов местного самоуправления, Госавтоинспекции, дорожно-строительных организаций.

Подрядчикам предстоит сложная работа. Необходимо убрать снег и воду с проезжей части, отодвинуть снежные валы с обочин за пределы полотна, осмотреть мосты и при необходимости сколоть с них лед, очистить от снега и мусора конструкции для пропуска воды.

«Все ответственные организации должны быть готовы к пропуску паводков и обеспечить безопасность на дорогах в это время. Техника и люди будут дежурить на постоянной основе. Если потребуется - то и в круглосуточном режиме. Надо быть готовым ко всему», - заявил министр.

После окончания паводка с наступлением благоприятной погоды подрядные организации приступят к ямочному ремонту, сообщили в пресс-службе регионального минстроя.