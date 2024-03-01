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Общество

Жителей Пензенской области 2 марта ждет весеннее тепло

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В Пензенской области суббота, 2 марта, будет по-настоящему весенней. Такой вывод можно сделать из прогноза синоптиков.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в ночь на субботу столбики термометров покажут -10...-12 градусов, но днем температура повысится до +1...+3.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-восточный ветер подует со скоростью 6-11 метров в секунду.

«В предстоящий период на территории Пензенской области сохранится господство антициклона, поэтому в регионе сохранится сухая и солнечная погода. Ночью столбик термометра по-прежнему будет опускаться до показателей умеренных морозов, а вот в дневные часы под лучами уже весеннего солнца воздух станет активно прогреваться до плюсовых значений», - отметила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

В народном календаре 2 марта - Овсянки, Ярило с овсянкой, Ярило с бороной. В старину верили, что если в этот день увидят прилетевшую птицу овсянку, то скоро наступит тепло.

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