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Общество

Пензенцы могут научиться легко вставать по звонку будильника

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Для многих звук будильника по утрам - настоящее мучение. Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова дала рекомендации, как научиться вставать с первого звонка.

«Начать можно с дневника сна. Записывайте или отмечайте в телефоне время, когда вы легли спать, сколько требовалось на засыпание, во сколько проснулись, как себя чувствовали. Так вы поймете свой ритм», - цитируют психолога «Известия».

Яркий свет стимулирует выработку дневных гормонов и нейромедиаторов, которые дают организму команду бодрствовать. Поэтому за два часа до сна следует дать отдых глазам и мозгу.

«Посмотрели кино на ночь, проследили за новостями в Сети - бессонная ночь и тревожный сон обеспечены. Тревожные мысли и бесконечное планирование следующего дня также не дадут заснуть, а значит, вы точно не проснетесь вовремя. Еще одна плохая идея - есть и выпивать на ночь», - предупредила специалист.

Для расслабления и успокоения требуются постоянно повторяющиеся действия. Это может быть йога, медитация, прогулка и любые другие ритуалы, которые создают привычную последовательность действий по отходу ко сну.

Екатерина Булгакова подчеркнула: звонок будильника должен быть не резким, а приятным, чтобы не усиливать стресс для организма при пробуждении.

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Источник — фото pixabay.com
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