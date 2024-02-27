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Общество

В Пензе не допустят провалов асфальта на улице Измайлова

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В Пензе намерены проследить за состоянием дорожного покрытия в районе перекрестка улиц Измайлова и Антонова. Там закончили укладку сетей водоснабжения и положили новый асфальт.

Горожан тревожит, что на этом месте могут появиться провалы. Начальник управления капитального строительства города Вадим Астафьев успокоил людей.

«Он подчеркнул, что в течение всего времени строительства развязки рабочие будут поддерживать дорогу в пригодном для эксплуатации состоянии. По окончании строительства дорогу заасфальтируют общим слоем и приведут в соответствие с нормативами», - сообщили в управлении.

Сети водоснабжения на участке потребовалось переложить из-за строительства развязки в микрорайоне. Около суток водителям пришлось пользоваться двумя маршрутами объезда.

Работы по переукладке завершили раньше срока.

Новая развязка появится в районе пересечения улиц Антонова и Измайлова. Предполагается, что она решит проблемы с вечными заторами. Специалисты увеличат площадь и протяженность перекрестка, расширят проезжую часть и пешеходную зону. Движение собираются регулировать с помощью разметки и дорожных знаков, а не светофорами.

Закончат строительство к 1 ноября этого года.

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