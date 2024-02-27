Бессоновский должник испугался за машину и внезапно нашел деньги

27.02.2024 | 20:32

34-летний житель Бессоновского района упорно не хотел оплачивать долги, но резко передумал, когда приставы нашли его иномарку.

Бессоновец должен был отдать более 800 000 рублей, взятые в кредит. Об этом его не раз предупреждал судебный пристав-исполнитель. Но мужчина ничего не делал, чтобы исправить ситуацию.

Тогда под удар попало имущество неплательщика.

«Проверка показала, что в его собственности находится автомобиль марки Skoda. Судебным приставом незамедлительно был наложен арест на его автотранспортное средство и вручено требование о его изъятии и передаче на реализацию в счет погашения задолженности», - сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Пензенской области.

Страшась лишиться машины, бессоновец за сутки отыскал требуемую сумму и полностью погасил задолженность.

Ранее житель Белинского устроился на работу и начал обеспечивать детей, после того как приставы арестовали его ВАЗ-2112.