Бессоновский должник испугался за машину и внезапно нашел деньги

34-летний житель Бессоновского района упорно не хотел оплачивать долги, но резко передумал, когда приставы нашли его иномарку.
Бессоновец должен был отдать более 800 000 рублей, взятые в кредит. Об этом его не раз предупреждал судебный пристав-исполнитель. Но мужчина ничего не делал, чтобы исправить ситуацию.
Тогда под удар попало имущество неплательщика.
«Проверка показала, что в его собственности находится автомобиль марки Skoda. Судебным приставом незамедлительно был наложен арест на его автотранспортное средство и вручено требование о его изъятии и передаче на реализацию в счет погашения задолженности», - сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Пензенской области.
Страшась лишиться машины, бессоновец за сутки отыскал требуемую сумму и полностью погасил задолженность.
Ранее житель Белинского устроился на работу и начал обеспечивать детей, после того как приставы арестовали его ВАЗ-2112.
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