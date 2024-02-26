В Кузнецке объяснили обработку дорог мусором

26.02.2024 | 16:53

В Кузнецке в понедельник, 26 февраля, на совещании в администрации города обсудили видео со спецтехникой, которая посыпает дороги песком, смешанным с мусором.

Ролик появился в городской группе соцсети «ВКонтакте» 23 февраля. На кадрах видно, как на проезжую часть сыплются бутылки, салфетки, пакеты. Автор призвал автомобилистов быть внимательными на дорогах: возможно, в песке скрываются саморезы и гвозди.

Горожане в комментариях назвали такую противогололедную обработку вредительством.

На совещании глава Кузнецка Сергей Златогорский спросил начальника городского «Дорсервиса», как мусор попал в песок. Тот ответил, что это вышло случайно, материал для обработки неместный, его привезли таким.

«Народу до фонаря, откуда и что привозят. Контролируйте этот вопрос. Вот вы всю зиму пахали, были периоды, когда ребята сутками из кабин не вылазили. Такими моментами это все смазывается. Поэтому профилактику проведите, не подставляйтесь под эту историю, чтобы таких роликов не было», - подчеркнул Златогорский.

В целом у главы города не было замечаний о качестве зимней уборки, он призвал начальника «Дорсервиса» внимательнее выбирать материал для обработки.