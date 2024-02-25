Сетевое издание|18+|Воскресенье|25 фев 2024|19:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-16oC
-15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Следы рыси нашли на границе двух районов Пензенской области

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области следы рыси обнаружили еще в одном месте. Это случилось при проведении маршрутного учета животных в охотничьих угодьях региона.

Как сообщили в областном минлесхозе, следы нашли на границе Сердобского и Бековского районов.

В прошлом году во время учета выявили 14 особей. Специалисты напомнили, что рысь занесена в Красную книгу Пензенской области.

Ранее следы редкого хищника находили в Сосновоборском, Лунинском, Бессоновском и Никольском районах. По мнению экспертов, это свидетельствует о закреплении вида в лесах региона.

«Рысь - относительно крупный зверь с укороченным телом, высокими конечностями и коротким хвостом. Длина тела 80-150, хвоста - 20-30 см. На голове хорошо выражены «бакенбарды», уши большие, на вершинах заканчивающиеся кисточками. Зимний мех густой и высокий», - описали хищника в пресс-службе регионального минлесхоза.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минлесхоза
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте