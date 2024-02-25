Следы рыси нашли на границе двух районов Пензенской области

25.02.2024 | 11:47

В Пензенской области следы рыси обнаружили еще в одном месте. Это случилось при проведении маршрутного учета животных в охотничьих угодьях региона.

Как сообщили в областном минлесхозе, следы нашли на границе Сердобского и Бековского районов.

В прошлом году во время учета выявили 14 особей. Специалисты напомнили, что рысь занесена в Красную книгу Пензенской области.

Ранее следы редкого хищника находили в Сосновоборском, Лунинском, Бессоновском и Никольском районах. По мнению экспертов, это свидетельствует о закреплении вида в лесах региона.

«Рысь - относительно крупный зверь с укороченным телом, высокими конечностями и коротким хвостом. Длина тела 80-150, хвоста - 20-30 см. На голове хорошо выражены «бакенбарды», уши большие, на вершинах заканчивающиеся кисточками. Зимний мех густой и высокий», - описали хищника в пресс-службе регионального минлесхоза.