В четырех районах Пензенской области найдены следы рыси

03.03.2023 | 16:05

С начала года в Пензенской области при проведении учета охотничьих ресурсов специалисты находят следы рыси – хищника семейства кошачьих, занесенного в Красную книгу региона.

Следы шести особей - как одиночных, так и взрослых кошек с детенышами - отмечены в Сосновоборском, Лунинском, Бессоновском и Никольском районах. По мнению экспертов, это свидетельствует о закреплении вида в лесных районах области.

«Рысь - относительно крупный зверь с укороченным телом, высокими конечностями и коротким хвостом. Длина тела 80-150, хвоста – 20-30 см. На голове хорошо выражены «бакенбарды», уши большие, на вершинах заканчивающиеся кисточками. Зимний мех густой и высокий», - описали хищника в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

До начала XXI века рысь встречалась в лесах Кузнецкого, Сосновоборского, Городищенского, Никольского, Лунинского, Бессоновского, Шемышейского, Лопатинского, Камешкирского, Мокшанского, Нижнеломовского, Белинского, Земетчинского и Сердобского районов. Известны случаи, когда звери даже заходили в черту Пензы.

Сейчас во многих из указанных районов рысь отсутствует. По приблизительной оценке, всего в области живет 20-30 особей. Известно, что они обитают в Кузнецком, Никольском, Шемышейском, Городищенском, Лунинском, Земетчинском районах.