Изменения погоды в ближайшее время пензенцам можно не ждать

По данным пензенского гидрометцентра, в воскресенье, 25 февраля, в Пензенской области ожидается традиционная февральская погода с морозной ночью и не слишком холодным днем.
На протяжении суток ветер будет дуть с юга, сохранится небольшая облачность, обильных осадков не ожидается.
Ночью термометр покажет -15...-17 градусов, днем воздух прогреется до -4...-6.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе сохранится влияние поля повышенного атмосферного давления, поэтому существенных изменений в погоде не предвидится.
В народном календаре 25 февраля - Алексей Рыбный. В старину отмечали: чем холоднее на Алексея, тем теплее будет март.
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