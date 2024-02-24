Изменения погоды в ближайшее время пензенцам можно не ждать

24.02.2024 | 18:52

По данным пензенского гидрометцентра, в воскресенье, 25 февраля, в Пензенской области ожидается традиционная февральская погода с морозной ночью и не слишком холодным днем.

На протяжении суток ветер будет дуть с юга, сохранится небольшая облачность, обильных осадков не ожидается.

Ночью термометр покажет -15...-17 градусов, днем воздух прогреется до -4...-6.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе сохранится влияние поля повышенного атмосферного давления, поэтому существенных изменений в погоде не предвидится.

В народном календаре 25 февраля - Алексей Рыбный. В старину отмечали: чем холоднее на Алексея, тем теплее будет март.