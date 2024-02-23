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Общество

В Каменском районе водителям подарили фрукты

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В Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции поздравили водителей с Днем защитника Отечества. В некоторых случаях презенты были оригинальными.

Акция прошла накануне праздника.

В Каменском районе водителям подарили фрукты

В Лунинском и Бессоновском районах к участию в ней привлекли детей. Ребята сделали для автомобилистов открытки, в которых напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Подарки вручили сотрудники Госавтоинспекции, для этого они останавливали водителей.

В Каменском районе водителям подарили фрукты

В Каменском районе акция прошла в необычном формате.

В Каменском районе водителям подарили фрукты

«Сотрудница Госавтоинспекции поздравила водителей-мужчин с Днем защитника Отечества и вместе с пожеланиями вручала поздравительные открытки, правила дорожного движения и фрукты, содержащие множество полезных витаминов», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Каменском районе водителям подарили фрукты

А в Никольском районе поздравления совместили с профилактической акцией «С 23 Февраля - за рулем не пей никогда». Правоохранители вместе с юными инспекторами дорожного движения, одетыми в яркие жилеты, вручали водителям открытки с пожеланиями быть более внимательными на дорогах.

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Источник — фото УГИБДД УМВД России по области
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