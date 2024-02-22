На ГПЗ из-за перекрытия изменят режим работы светофора

22.02.2024 | 12:29

На время перекрытия участка улицы Измайлова в микрорайоне ГПЗ изменят режим работы светофора на Стрельбищенской. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщили в городском управлении ЖКХ.

Вопрос о необходимости скорректировать схему проезда перекрестка поднял пользователь Виктор М. на странице администрации Пензы во «ВКонтакте».

«Основной поток машин наверняка поедет через Стрельбищенскую, было бы логично добавить больше времени зеленого света», - высказал свое мнение мужчина.

Представитель УЖКХ подтвердил, что на время перекрытия улицы Измайлова для прокладки коммуникаций режим работы светофорного объекта на пересечении со Стрельбищенской будет изменен.

Улица Измайлова в районе стадиона «Восток», между Антонова и Ангарской, окажется недоступной для водителей почти на двое суток - с 00:00 субботы, 24 февраля, до 23:00 25-го. Из-за этого изменится и схема движения общественного транспорта.