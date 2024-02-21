В праздничные дни изменят график движения пригородных поездов

21.02.2024 | 20:20

23, 24, 25 и 26 февраля в Пензенской области изменится график движения пригородных поездов. Об этом предупредили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Так, 22 февраля электрички будут ходить по графику пятницы, 23-го и 24-го числа - так, как по субботам, 25-го - по графику воскресенья, а 26-го - понедельника.

22, 23, 24, 25 и 26 февраля назначат поезда: № 7245 Пенза-I (отправление в 10:32) - Башмаково (прибытие в 13:39) и № 7240 Башмаково (отправление в 13:51) - Пенза-I (прибытие - 16:57).

В эти же дни не будут ходить следующие поезда: № 7241 Пенза-I (отправление в 10:32) - Белинская (прибытие в 12:05) и № 7242 Белинская (отправление в 15:25) - Пенза-I (прибытие в 16:57).

Ранее стало известно, что из Пензы в Саранск в связи с празднованием Дня защитника Отечества намерены пустить дополнительные поезда «Сурская стрела». Расписание можно посмотреть здесь.