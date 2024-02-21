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Общество

Соцфонд перечислил, что положено пензенским защитникам Отечества

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В преддверии 23 Февраля в отделении Соцфонда по Пензенской области перечислили меры поддержки защитников Отечества и их семей.

Так, ветеранам боевых действий положена ежемесячная выплата в размере 4 184 рублей. По выбору может предоставляться набор социальных услуг: бесплатные лекарства и медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение, проезд к месту лечения и обратно.

Тем, кто получил инвалидность из-за военной травмы, ежемесячно доплачивают по 1 000 рублей, есть также ежемесячная компенсация, размер которой зависит от группы инвалидности.

Беременная жена срочника или мобилизованного после 180 дней беременности может получить единовременную выплату в размере 38 963 рублей.

Семья призывника или мобилизованного может оформить ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет в размере 16 698 рублей.

«Она устанавливается со дня рождения ребенка, но не ранее начала отцом военной службы по призыву, и до достижения ребенком возраста 3 лет либо до окончания отцом военной службы по призыву», - пояснили в пресс-службе отделения.

Что касается пенсии, то срочная служба в армии засчитывается в стаж. За каждый год начисляется 1,8 пенсионных коэффициента.

«Периоды участия в специальной военной операции во время прохождения военной службы, пребывания в добровольческом формировании засчитываются в страховой стаж в двойном размере, и за них начисляется повышенный в 2 раза пенсионный коэффициент (3,6 за полный календарный год).

Период прохождения военной службы по призыву, а также период участия в специальной военной операции в период прохождения военной службы или в период пребывания в добровольческом формировании учитываются в длительный страховой стаж при определении права выйти на пенсию на 2 года раньше», - уточнили в Соцфонде.

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