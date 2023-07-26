В поселке Лесном появятся канализационные сети

26.07.2023 | 20:34

В поселке Лесном, который расположен в черте Пензы, появится централизованная канализация. Об этом глава города Александр Басенко сообщил в своем telegram-канале в среду, 26 июля.

«Жители поселка много лет ждали решения вопроса по строительству сетей водоотведения. Напомню, что водопровод здесь начал работать в 2017 году», - написал он.

На строительство канализации направлено 47,7 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Она будет состоять из насосной станции, напорной и самотечной сетей.

«К ноябрю этого года бытовые стоки от поселка будут отведены до очистных сооружений в Заречном», - рассказал Александр Басенко.

Проектно-сметная документация на водопровод и канализацию в поселке была заказана еще в 2014 году. Ее планировали разработать до июня, средства на эти цели в городском бюджете хотели заложить на 2015 год. Однако тогда осуществить задуманное не удалось.