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Общество

Студотрядовцам сохранят социальные доплаты к пенсиям

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Студентам и школьникам, получающим социальную доплату к пенсиям по потере кормильца или по инвалидности и трудящимся на каникулах в студотрядах, сохранят ее в том случае, если они устроились на работу не через службу занятости, а напрямую.

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на проект приказа Минтруда. Общественное обсуждение документа продлится до 1 марта.

Социальная доплата к пенсии положена всем неработающим получателям, чьи доходы от пенсии и социальных выплат ниже регионального прожиточного минимума пенсионера.

Каждое лето в студенческих отрядах работают более ста тысяч человек. Среди них есть и те, кто получает пенсию по потере кормильца или по инвалидности.

На данный момент социальную доплату к пенсиям сохраняют лишь тем, кто пришел в студотряд через службу занятости. Теперь Минтруд намерен устранить несправедливость и внести изменения в правила предоставления доплат к пенсиям.

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