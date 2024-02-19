В Земетчине в новом МФЦ хотят проводить церемонии бракосочетания

19.02.2024 | 17:29

В регионе в 2024 году начнут работать два семейных МФЦ. 1 июня свои двери откроет центр в Октябрьском районе Пензы, а 1 июля - в Сердобском районе.

Семейные МФЦ - особые учреждения, в которых в режиме одного окна оказывают помощь молодым, находящимся в трудной жизненной ситуации семьям с детьми. Также туда могут обратиться члены семей участников СВО, женщины с маленькими детьми в социально опасном положении.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, еще один семейный МФЦ собираются построить в Земетчине в рамках проекта, направленного на стимулирование рождаемости.

Возведение объекта обойдется в 46,7 млн рублей. Деньги направят из областного и федерального бюджетов. Участок под строительство определен: будущий МФЦ будет находиться в центре поселка.

По проекту в здании сделают просторный конференц-зал, там предполагают проводить торжественные церемонии бракосочетания.

Первый семейный МФЦ в регионе открылся в декабре 2023-го на базе Центра социальной помощи семье и детям Железнодорожного района Пензы. Известно, что область получила грант в 9,7 млн рублей на создание трех таких центров.