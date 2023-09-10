В Пензенской области создадут три семейных МФЦ

10.09.2023 | 15:46

В Пензенской области создадут семейные МФЦ. В них будут оказывать социальную помощь семьям и детям.

Согласно документу, размещенному на сайте регионального правительства, в этом и следующем году учреждения появятся в Октябрьском, Железнодорожном районах Пензы, а также в Сердобском районе области.

Цель создания такого рода МФЦ - качественное удовлетворение потребностей семей в социальных услугах, предупреждение и преодоление семейного неблагополучия.

Планируется, что учреждения будут обслуживать 538 семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, 100 семей в социально опасном положении, 128 молодых семей, 118 семей участников СВО, 435 многодетных семей, 416 - воспитывающих детей-инвалидов, 253 замещающих семьи.

Предполагается, что 65% процентов семей, обратившихся в новые МФЦ, смогут преодолеть трудную жизненную ситуацию, а число семей, получивших необходимую социальную помощь, увеличится на 20%.

«На территории области услуги в сфере социального обслуживания семьям с детьми оказывают 33 муниципальных комплексных центра. Всего в течение 2022 года помощь оказана 13 239 различных категорий семей. Вместе с этим у организаций отсутствует единый подход к вопросу социального сопровождения семей с детьми, крайне ограничен кадровый ресурс для осуществления их качественного сопровождения и решения проблемных ситуаций», - говорится в документе.

Пробел заполнят семейные МФЦ. Для них подготовят специалистов, и родители смогут получить помощь по принципу единого окна.

В 2023-2024 годах на реализацию комплекса мер направят 48 млн 840 тыс. рублей.