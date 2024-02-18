В Пензенской области закрыли трассы для автобусов и маршруток

18.02.2024 | 17:44

В Пензенской области ограничили движение для автобусов и маршруток. Проезд невозможен с 17:45 воскресенья, 18 февраля, до 6:00 19-го числа.

Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по области.

Ограничения коснутся следующих участков:

- с 470-го по 775-й км трассы М-5;

- со 129-го по 278-й км трассы Р-209 Тамбов - Пенза;

- с 0-го по 110-й км трассы Р-207 Пенза - Балашов - Михайловка - автомобильная дорога А-260;

- с 326-го по 511-й км трассы Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов.

«Время ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий», - предупредили в Госавтоинспекции.