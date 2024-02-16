При покупке рыбы пензенцам стоит обращать внимание на глазурь

16.02.2024 | 10:04

В Пензенской области подвели итоги проверки качества и безопасности рыбы, которую продавали населению в 2023 году.

Пробы продукции исследовали в региональном центре гигиены и эпидемиологии: 88 образцов - по микробиологическим показателям, 59 - по физико-химическим, 29 - по санитарно-химическим.

Кроме того, 170 проб проверены на наличие паразитов и 7 - на присутствие радиоактивных веществ.

Из всех проверенных образцов 7 не отвечали установленным требованиям по содержанию глазури (ледяной оболочки, предохраняющей рыбу от усушки и окисления жира).

«По итогам проведенных контрольно-надзорных мероприятий забраковано и снято с реализации 10 партий продукции из водных биоресурсов в количестве 72 кг», - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Покупателям посоветовали при выборе рыбы обращать внимание на условия ее хранения, целостность упаковки, наличие необходимой информации о дате выработки и сроке годности, а также на сведения о процентном содержании глазури.

Ранее в ведомстве подвели итоги анализа 3 197 проб молочной продукции. 126 образцов проверку не прошли - товар оказался непригодным для употребления.