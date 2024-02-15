Пензенские врачи извлекли осколки из руки бойца СВО

Участник СВО зареченец Александр Л. во время боевых действий получил ранения. Помощь ему оказали пензенские врачи.
Из-за того что в осколках, попавших в бойца, содержалось минимальное количество металла, их было сложно выявить. В зареченской медико-санитарной части Александру провели полное обследование и выдали направление в пензенскую клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина.
Там врачи извлекли военнослужащему осколки из кисти. Однако этим дело не закончилось - требуется еще одно хирургическое вмешательство.
Дело в том, что рядом с бедренной артерией застрял еще один осколок, который нужно извлечь.
Как сообщили в фонде «Защитники Отечества», сейчас оформляются документы и решается вопрос, где бойцу сделают следующую операцию.
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