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Общество

Пензенские врачи извлекли осколки из руки бойца СВО

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Участник СВО зареченец Александр Л. во время боевых действий получил ранения. Помощь ему оказали пензенские врачи.

Из-за того что в осколках, попавших в бойца, содержалось минимальное количество металла, их было сложно выявить. В зареченской медико-санитарной части Александру провели полное обследование и выдали направление в пензенскую клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина.

Там врачи извлекли военнослужащему осколки из кисти. Однако этим дело не закончилось - требуется еще одно хирургическое вмешательство.

Дело в том, что рядом с бедренной артерией застрял еще один осколок, который нужно извлечь.

Как сообщили в фонде «Защитники Отечества», сейчас оформляются документы и решается вопрос, где бойцу сделают следующую операцию.

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