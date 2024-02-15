16 февраля в Пензе существенных осадков не ожидается

15.02.2024 | 22:00

В пятницу, 16 февраля, в Пензенской области ожидается переменная область без существенных осадков.

Будет дуть умеренный ветер с юго-востока. Неблагоприятных природных явлений не прогнозируется.

По данным Приволжского гидрометеоцентра, в ночь на пятницу столбик термометра опустится до -18…-20 градусов.

Днем 16 февраля станет немного теплее: за окном будет -11…-13. К ночи температура сильно не изменится: в прогнозе стоят -14…-16 градусов.

По народному календарю 16 февраля - Семен и Анна. На Руси подмечали, что, если в этот день снег валит хлопьями, впереди дождливое лето.