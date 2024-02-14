Врачи больницы имени Н. Н. Бурденко оценили новый видеоэндоскоп

14.02.2024 | 21:27

В Пензенскую областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко поступило новое оборудование – видеоэндоскоп.

Стоимость аппарата почти 12 млн рублей. Его приобрели на средства регионального бюджета.

Видеоэндоскоп установлен в кабинете бронхоскопии. Оборудование применяют для проведения лечебно-диагностических процедур нижних отделов дыхательных путей. Врачи уже оценили новинку.

«Отличная модель с высоким уровнем достоверности. Имеется возможность настроить систему полностью под себя, запрограммировав кнопки на эндоскопе по своему желанию. Благодаря хорошему разрешению, очаги патологии можно наблюдать на близком расстоянии», - цитирует пресс-служба регионального минздрава заведующего эндоскопическим отделением больницы Игоря Эрдели.

Новое оборудование экспертного класса и позволяет проводить высококачественную диагностику. Видеоэндоскоп отлично передает цвет, обеспечивает высокую четкость изображения, поэтому патологии можно будет выявлять на ранних стадиях.

Кроме того, с помощью аппарата врачи станут извлекать инородные тела, попавшие в дыхательные пути.