Сетевое издание|18+|Среда|14 фев 2024|22:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-20oC
-19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-14oC
-13oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Врачи больницы имени Н. Н. Бурденко оценили новый видеоэндоскоп

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенскую областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко поступило новое оборудование – видеоэндоскоп.

Стоимость аппарата почти 12 млн рублей. Его приобрели на средства регионального бюджета.

Видеоэндоскоп установлен в кабинете бронхоскопии. Оборудование применяют для проведения лечебно-диагностических процедур нижних отделов дыхательных путей. Врачи уже оценили новинку.

«Отличная модель с высоким уровнем достоверности. Имеется возможность настроить систему полностью под себя, запрограммировав кнопки на эндоскопе по своему желанию. Благодаря хорошему разрешению, очаги патологии можно наблюдать на близком расстоянии», - цитирует пресс-служба регионального минздрава заведующего эндоскопическим отделением больницы Игоря Эрдели.

Новое оборудование экспертного класса и позволяет проводить высококачественную диагностику. Видеоэндоскоп отлично передает цвет, обеспечивает высокую четкость изображения, поэтому патологии можно будет выявлять на ранних стадиях.

Кроме того, с помощью аппарата врачи станут извлекать инородные тела, попавшие в дыхательные пути.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минздрава
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте