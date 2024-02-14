В Пензенской области ночь на 15 февраля будет морозной

14.02.2024 | 22:00

В Пензенской области в ночь на четверг, 15 февраля, осадков не ожидается. Местами столбик термометра опустится до -24 градусов.

Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского гидрометеоцентра.

Днем в четверг переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, порывы 9-14 м/с. Термометр покажет -14…-16.

Вечером около -12, будет ясно.

Ранее синоптики предупреждали, что в регионе придет холодный антициклон. Снегопадов не ожидается, но морозы заметно усилятся.