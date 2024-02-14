В Пензенской области ночь на 15 февраля будет морозной

В Пензенской области в ночь на четверг, 15 февраля, осадков не ожидается. Местами столбик термометра опустится до -24 градусов.
Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского гидрометеоцентра.
Днем в четверг переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, порывы 9-14 м/с. Термометр покажет -14…-16.
Вечером около -12, будет ясно.
Ранее синоптики предупреждали, что в регионе придет холодный антициклон. Снегопадов не ожидается, но морозы заметно усилятся.
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