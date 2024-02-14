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Общество

В Пензе растет число преступлений, совершенных иностранцами

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В 2023 году в Пензе было зарегистрировано 7 240 преступлений, в том числе 2 546 тяжких и особо тяжких.

Об этом в среду, 14 февраля, на заседании комиссии гордумы рассказал заместитель начальника полиции УМВД России по Пензе Николай Мухаев.

Среди криминальных деяний - 23 убийства, 117 угроз убийством, 71 грабеж, 12 изнасилований, 11 вымогательств, 1 738 краж имущества, 8 краж автомобилей и 25 угонов.

Мухаев отметил, что кража и угон - разные статьи уголовного кодекса.

«По нашей системе статистической отчетности разделяется кража транспортного средства и неправомерное завладение транспортным средством. С точки зрения умысла это разные составы преступления - в зависимости от того, с какой целью жулик вскрыл машину и уехал на ней», - пояснил он.

Депутатов заинтересовало, есть ли в Пензе группировки уроженцев ближнего зарубежья, осуществляющих незаконную деятельность.

«У нас зафиксирован рост правонарушений со стороны иностранных граждан. В частности, это распространение наркотиков. Но и увеличилось число правонарушений в отношении иностранцев», - охарактеризовал ситуацию докладчик.

Один из народных избранников спросил, как идет борьба с игровыми автоматами. Николай Мухаев рассказал, что аппараты, как правило, размещают в торговых точках на нелегальном положении - по устной договоренности с владельцем. Правоохранители изымают их и отправляют на хранение на склад. Часты случаи, когда за ними никто не обращается. В свою очередь депутат рассказал, что такой автомат находится в торговой точке на улице Экспериментальной, 7, и попросил обратить на этот факт внимание.

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