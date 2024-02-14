Пензенцам не следует есть куриную кожу, гузку и потроха

14.02.2024 | 08:46

Некоторые части куриной тушки могут быть опасны для здоровья. Об этом рассказала радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.

«Все зависит от того, насколько термически обработана курица. Если она долго варилась, то ничего страшного не случится. Но, например, в курах гриль или куриных шашлыках мясо может местами не прожариться, и тогда им можно отравиться», - пояснила она.

По словам диетолога, самое опасное место - это гузка. Если она недостаточно проварена или прожарена, в ней может содержаться большая концентрация болезнетворной бактерии сальмонеллы, поэтому велик риск заразиться сальмонеллезом.

Также опасны места сочленения суставов. Зачастую они плохо прожариваются или пропекаются. В таком мясе могут быть сальмонеллы и кишечные палочки.

«Куриная кожа представляет опасность в первую очередь для тех, у кого повышен уровень холестерина в крови или были в анамнезе симптомы атеросклероза. Ее нельзя есть людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, и тем, кто следит за весом. Жареная куриная кожа содержит канцерогены и может вызвать развитие рака. Кроме того, она ускоряет старение клеток», - предупредила Елена Соломатина.

По ее словам, не следует употреблять в пищу некоторые виды субпродуктов.

«Потроха могут быть рассадником сальмонеллеза. На лапах курицы, в чешуйках, часто скапливается грязь. А печень закормленных кур может быть источником холестерина», - уточнила врач.