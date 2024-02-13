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Общество

У пьяной жительницы Пензы изъяли четверых детей

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В понедельник, 12 февраля, в Пензе из квартиры, где находилась нетрезвая женщина, изъяли четверых детей.

Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

«В 21:30 позвонила дежурный врач областной детской больницы с вопросом: «Что делать с двумя восьмимесячными детьми, трехлетним мальчиком и пятилетней девочкой, которых изъяли полицейские и специалисты по опеке из семьи, где грозила опасность их жизни и здоровью из-за пьяной матери?» - обрисовала ситуацию детский омбудсмен.

Дети были брошены, однако госпитализировать их не было оснований, так как они не больные. Везти восьмимесячных малышей в Кузнецкий дом ребенка по ночной скользкой дороге было опасно.

«Утром разберемся. Главное - обеспечить детям тепло и заботу, а значит, безопасность. Дозвонилась до всех руководителей - начмеда больницы, директора центра реабилитации, и согласовали решение по помещению детей в учреждения», - описала Елена Столярова ход событий.

В итоге младенцев до утра поместили в областную детскую больницу, а трехлетнего мальчика и его пятилетнюю сестру - в отделение приюта реабилитационного центра.

Теперь решить судьбу маленьких пензенцев предстоит специалистам.

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Источник — фото pixabay.com
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