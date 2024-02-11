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Общество

В Сердобской больнице подыскивают место для нового аппарата МРТ

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В этом году ожидается поступление нового магнитно-резонансного томографа в Сердобскую центральную районную больницу имени А. И. Настина.

Стоимость оборудования превышает 115 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Пензенской области, сейчас в больнице определяют место, где смогут расположить аппарат.

«В 2023 году мы установили новый компьютерный томограф, что позволило в разы сократить время проведения необходимых исследований. А с получением аппарата МРТ диагностическая служба больницы получит возможность не только диагностировать различные новообразования и другие структурные изменения в органах, но и контролировать течение заболеваний у пациентов в динамике», - заявил главврач больницы Андрей Малахов.

В 2024-м для медицинских организаций области приобретут 334 единицы современного оборудования. Для их закупки из федерального и регионального бюджетов выделено 556,6 млн рублей.

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Источник — фото регионального минздрава
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