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Общество

Метеозависимым пензенцам помогут горячая ванна и контрастный душ

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Изменения погоды, особенно резкие скачки атмосферного давления, могут отрицательно влиять на самочувствие людей, особенно с заболеваниями сердца, сосудов и дыхательной системы. Так, из-за недавнего циклона у многих наблюдались слабость и сонливость.

Об этом телеканалу «Звезда» рассказала терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко. По ее словам, из-за повышенной влажности воздуха снижалось насыщение клеток кислородом. Но с повышением атмосферного давления не все сосуды могут приспособиться к этому природному явлению. Повышение тонуса сосудов вызывает скачок артериального давления, головную боль, беспокойство, недомогание.

Татьяна Романенко дала рекомендации, как приспособиться к погодным «качелям».

«Если нам синоптики обещают резкое ухудшение погоды, надо обратить внимание на свой режим дня - лечь спать чуть пораньше, не употреблять кофе, ограничить употребление соли, побывать на свежем воздухе, избегать чрезмерных физических нагрузок, а умеренная активность в виде утренней зарядки, прогулки на воздухе будет полезна», - посоветовала терапевт.

По ее словам, пользу принесут ванна или контрастный душ: такие водные процедуры тренируют сосуды и позволяют менее болезненно пережить перемены погоды.

Людям с хроническими заболеваниями нужно иметь под рукой скоропомощные препараты и не забывать о базовой терапии, назначенной врачом.

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Источник — фото pixabay.com
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