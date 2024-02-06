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Из жизни

7 февраля пензенцы смогут отдохнуть от снегопадов

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В среду, 7 февраля, в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Такой прогноз дал региональный гидрометеоцентр.

В ночь на 7-е число за окном будет -7...-9 градусов, небольшой снег, днем воздух прогреется до -2...-4, осадки прекратятся, к вечеру похолодает до -5...-7, возможна метель.

В течение суток ветер изменит направление с северного на южное с порывами до 14 метров в секунду.

Виновником ненастья специалисты Приволжского УГМС назвали атлантический циклон, который принес с собой интенсивные осадки, порывистый ветер, метель и повышение температурного режима.

«Но уже к концу периода (к пятнице. - Прим. ред.) атмосферное давление повысится, осадки ослабеют и в регион начнет активно закачиваться холодный воздух, в результате чего морозы существенно усилятся», - предупредили синоптики.

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