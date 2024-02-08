9 февраля в Пензенской области существенных осадков не ожидается

08.02.2024 | 22:00

В пятницу, 9 февраля, в Пензенской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Будет дуть умеренный ветер с запада.

По прогнозу Приволжского гидрометеоцентра, в ночь на пятницу похолодает до -15 градусов.

Днем 9 февраля температура будет ненамного выше: синоптики обещают -10...-12, а вот к ночи она опустится до -18...-20 градусов.

По народному календарю 9 февраля - Златоустьев огонь. На Руси подмечали: если в этот день облака идут против ветра, нужно ждать снега, а если окна «потеют» – грядет оттепель.

Кроме того, после метели рассматривали сугробы. Закругленные верхушки сулили хороший урожай.