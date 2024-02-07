В Пензе маршрутчикам устроили скрытые проверки

07.02.2024 | 15:58

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции устроили профилактическое мероприятие «Автоперевозчик» и проверили работу общественного транспорта. Они следили за состоянием машин перед выездом на линию и за водителями.

«Проводился гласный и скрытый контроль», - уточнил начальник отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Евгений Бычков.

Целью ставилось предупреждение ДТП с пассажирским транспортом. За время рейда на 26 водителей составили протоколы, в 3 случаях сидевшие за рулем не обеспечили безопасность людей в салоне.

«17 административных материалов составлено в отношении должностных лиц», - сообщил Евгений Бычков.

Пензенцев просят соблюдать правила дорожного движения. Водителям следует помнить, что в их руках находятся жизни других людей.