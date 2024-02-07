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Общество

В Пензе маршрутчикам устроили скрытые проверки

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В Пензе сотрудники Госавтоинспекции устроили профилактическое мероприятие «Автоперевозчик» и проверили работу общественного транспорта. Они следили за состоянием машин перед выездом на линию и за водителями.

В Пензе маршрутчикам устроили скрытые проверки

«Проводился гласный и скрытый контроль», - уточнил начальник отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Евгений Бычков.

В Пензе маршрутчикам устроили скрытые проверки

Целью ставилось предупреждение ДТП с пассажирским транспортом. За время рейда на 26 водителей составили протоколы, в 3 случаях сидевшие за рулем не обеспечили безопасность людей в салоне.

В Пензе маршрутчикам устроили скрытые проверки

«17 административных материалов составлено в отношении должностных лиц», - сообщил Евгений Бычков.

В Пензе маршрутчикам устроили скрытые проверки

Пензенцев просят соблюдать правила дорожного движения. Водителям следует помнить, что в их руках находятся жизни других людей.

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Источник — видео УГИБДД областного УМВД РФ
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