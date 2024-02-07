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Общество

Пензенцев обманывают сообщениями о подозрении в экстремизме

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Мошенники начали активно осваивать новую схему обмана граждан, рассылая сообщения и письма от имени Росфинмониторинга.

Их жертвами уже стали предприниматели и обычные люди.

«Гражданам поступают звонки с мессенджеров, где у абонента на аватарке отображается официальная эмблема Росфинмониторинга, или приходят письма на электронную почту с требованиями об уплате платежей и комиссий якобы в связи с подозрением в нарушении «антиотмывочного законодательства», - цитирует «Парламентская газета» начальника юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Ольгу Тисен.

Также злоумышленники присылают сообщения о подозрении в совершении преступлений экстремистской направленности или же с требованиями обосновать те или иные платежи, при этом у жертвы вымогают деньги под видом оплаты комиссии.

Таким рассылкам верить нельзя. Росфинмониториг не замораживает и не блокирует счета, он не является правоохранительным органом, не ведет расследования, не занимается оперативными мероприятиями.

Ранее пензенцев попросили не поддаваться на провокации фейковых «террористов». Злоумышленники распространяют в соцсетях сообщение от имени ученика о якобы готовящемся нападении на школу. При этом указывается конкретный адрес учреждения, дата, публикуются фотографии огнестрельного оружия.

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