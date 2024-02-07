К 8 Марта обновят гинекологическое отделение областной больницы

07.02.2024 | 15:33

Ремонт в гинекологическом отделении областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко хотят закончить к 8 Марта.

Отделение расположено на первом этаже корпуса № 7. Специалисты заменяют полы в трех палатах и сестринской.

«Гинекологическое отделение больницы оказывает специализированную помощь по широкому спектру заболеваний. Ремонт во многом улучшит условия пребывания женщин. Надеемся, что к 8 Марта нашим девушкам будет сделан подарок и строители успеют выполнить намеченный фронт работ», - цитирует пресс-служба регионального минздрава завотделением Михаила Беляева.

Также ремонт проводят и в девятиэтажном корпусе больницы. Здесь обновляют электрофизиокабинет, где проводят лечебно-восстановительные процедуры.

Намечены грунтование, шпаклевка и покраска стен, замена потолочных покрытий, реставрация напольного покрытия. Кроме того, в кабинете смонтируют новые светильники, выключатели, розетки.

Работы планируют завершить в течение месяца.

«На территории больницы работает наша штатная бригада электриков и маляров, выполняем все своими силами, за счет средств больницы», - рассказал директор больницы Тихон Панюхин.